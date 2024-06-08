Семьи погибших при ударе ВСУ по селу Садовому получат по 10 тысяч рублей
Фото: [Медиасток.рф]
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что семьи погибших и пострадавших во время атаки украинских сил в Садовом смогут получить выплаты в размере десяти тысяч рублей.
Пострадавшие и семьи, потерявшие близких в террористической атаке на село Садовое, смогут получить гуманитарную и финансовую помощь. Им предоставят право на получение экстренной выплаты в размере 10 тысяч рублей, а также вещи первой необходимости.
«Поможем быстро и без волокиты восстановить утраченные документы», — уточнил Андрей Алексеенко.
Оставшимся без жилья людям также могут помочь с размещением во временных пунктах.
Отмечается, что обращения о выплатах принимают Управление труда о соцзащиты по месту жительства.
Напомним, что 7 июня ВСУ атаковали село Садовое. При атаке погибли 22 человека.
Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника попытались атаковать российский аэродром в Моздоке.