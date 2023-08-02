Семьи с детьми-инвалидами из Подмосковья смогут подать заявление на новую выплату электронно

Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, могут электронно подать заявление на новую ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина, передает областное Минсоцразвития. Данную выплату анонсировал губернатор Андрей Воробьев в своем обращении.

В министерстве уточнили, что выплата положена семьям детей-инвалидов до 18 лет, у которых III степень ограничения по самообслуживанию, если доход на каждого члена семьи не превышает 34,5 тысячи рублей. Подать заявление можно здесь.

Отметим, что данная социальная программа является бессрочной, но выплату назначают на год. После этого нужно будет подать новое электронное заявление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.