Семьи участников СВО из Химок получили правовые консультации

В Химках состоялась важная рабочая встреча, направленная на поддержку семей участников специальной военной операции и ветеранов. 19 декабря в диалог с гражданским прокурором города Андреем Гвоздевым и военным прокурором Солнечногорского гарнизона Александром Пустовым вступили подопечные фонда «Защитники Отечества», активисты штаба Комитета семей воинов Отечества и представители Ассоциации ветеранов СВО по городскому округу.

В центре внимания оказались самые актуальные для родственников военнослужащих темы: взаимодействие с воинскими частями, получение информации о судьбе пропавших без вести, вопросы назначения выплат, оформления государственных наград и возврата личных документов.

Как отметила социальный координатор химкинского филиала фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева, сотрудничество с надзорным ведомством уже давно выстроено и демонстрирует реальные результаты: «Мы договорились, что по обращениям наших подопечных не будем ждать плановых встреч. Вопросы, где требуется участие прокуратуры, решаются оперативно — через личное взаимодействие и консультации».

На встрече привели конкретные примеры такой эффективной работы. В частности, благодаря совместным усилиям удалось снять арест на сумму около 40 миллионов рублей, наложенный судом другого региона. Также в настоящее время проводится проверка по факту оформления кредита на имя погибшего военнослужащего.

Отдельное внимание уделили дальнейшему налаживанию прямого взаимодействия с военной прокуратурой. Стороны договорились продолжать совместную работу по отработанной схеме: оперативно рассматривать обращения в рабочем порядке и проводить общие встречи раз в два–три месяца для решения системных вопросов.

Стоит отметить, что за два года работы сотрудники химкинского филиала фонда «Защитники Отечества» помогли разрешить более 800 обращений от жителей округа. Обратиться за поддержкой можно лично по адресу: улица Пролетарская, дом 1, по будням с 9:00 до 18:00, или по телефону: 8 (498) 602-00-23.

Ранее сообщалось, что в школе Химок открыли еще одну парту Героя в честь участника СВО.