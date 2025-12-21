В школе Химок открыли еще одну парту Героя в честь участника СВО

В подмосковных Химках состоялась торжественная и в то же время пронзительная церемония, призванная стереть грань между прошлым и настоящим, между учебой и подвигом. В школе №1 19 декабря открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику этого учебного заведения, участнику специальной военной операции Денису Николаевичу Петрову, героически погибшему в конце марта 2025 года.

На мероприятии присутствовали самые близкие люди — вдова, ребенок и мама героя, а также его сослуживцы, что придало событию глубоко личный, а не только формально-патриотический характер. По словам директора школы Галины Болотовой, главная задача теперь — сохранить живую память о подвиге Дениса Петрова и передать ее новым поколениям учеников, для которых он когда-то сидел за такими же партами.

Денис Петров был человеком с яркой и насыщенной биографией: до службы он успел поработать на знаменитом химкинском предприятии «НПО им. Лавочкина» и в столичном отделении МВД. Отправившись в зону СВО в 2024 году в звании командира отделения, он, по словам сослуживцев, заслужил авторитет высоким профессионализмом, ответственностью и внимательным отношением к людям.

Проект «Парта Героя», о значимости которого говорил на церемонии заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, — это современный образовательный и мемориальный инструмент. Он в наглядной, доступной для школьников форме рассказывает о земляках, чья жизнь стала примером служения. Теперь ученики, садясь за эту парту, будут видеть перед собой не абстрактный символ, а лицо и историю конкретного человека из своего города.

Важной частью мероприятия стал разговор о поддержке тыла, где своим опытом поделился член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Это превратило церемонию из акта памяти в практический урок гражданской ответственности для старшеклассников.

Ранее сообщалось, что в Химках ветераны СВО будут передавать опыт молодым спортсменам-авиамоделистам.