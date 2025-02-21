Семилетняя шатурянка разбила копилку, чтобы передать в зону СВО посылку для бойцов

Неравнодушное горожане на регулярной основе передают необходимые для бойцов предметы. В 23-й гумконвой вошли медикаменты, строительные материалы, маскировочные сети, продукты питания и техника.

В преддверии Дня защитника Отечества жителям особенно хотелось сделать для бойцов что-то приятное. Горожане, волонтеры, организации и предприниматели объединились вместе, чтобы подготовить подарки. Так, хозяюшки передали домашние заготовки. Мастерицы изготовили сувениры в виде Чебурашек. Дети рисовали тематические открытки. Однако один подарок привлек внимание больше остальных. О нем рассказал волонтер Александр Титков, который с первых дней СВО оказывает помощь участникам спецоперации.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

«Дочь моего коллеги узнала от папы, кому и зачем мы помогаем. Девочка, видимо, копила деньги на какую-то свою мечту. Но вот так прониклась, что разбила свою копилку и попросилась с родителями пойти в магазин. Там она сама выбирала то, что необходимо приобрести для бойцов», — рассказал волонтер Александр Титков.

Героиня истории волонтера — семилетняя шатурянка Юлия. Девочка самостоятельно собрала посылку, в которую вложила также письмо. Она запечатала и передала ее волонтерам.

«Когда дети так реагируют, душа трепещет, мурашки идут. Радостно, что такое поколение растет», — говорит Александр.

Посылки горожан, в числе которых и подарок от Юли, уже направились к военнослужащим РФ. Их адресатами станут бойцы, которые выполняют боевые задачи на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что в Шатуре на бульваре Мира открыли фотовыставку «Герои нашего времени».