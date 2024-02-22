Семимиллионный посетитель выставки «Россия» и его семья получили в подарок путешествие

Семимиллионным гостем стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. На выставку мужчина прибыл со своей семьей: женой и дочерями четырех и восьми лет. В подарок юбилейный посетитель получил тур «Энергия Ладоги». Алексей Максимов с супругой и дочерями сможет на шесть дней отправиться в турне по главным символам Приладожья и узнать историю малых российских городов. В путешествие входит посещение древних крепостей Корелы и Старой Ладоги, Александро-Свирского монастыря и ретропоезда. Также семья сможет познакомиться с местной национальной кухней.

По словам гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Натальи Виртуозовой, на предпраздничной неделе был замечен рекордный рост посещаемости выставки. При этом она отметила, что даже в рабочие дни показатели посещаемости самые большие с начала работы выставки. Рост посетителей организаторы связали с увеличением популярности выставки и каникулами в ряде школ. Гендиректор подчеркнула, что среди посетителей очень много детей из разных регионов России, приехавших на выставку со своими семьями.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить Всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. На всей территории Выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. Свои уникальные разработки представили корпорации и компании, которые можно увидеть в Павильонах «Газпром», «Роснефть», Сбер, ВЭБ.РФ, СИБУР и другие. Выставка продлится до 8 июля 2024