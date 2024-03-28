Семинар для кадастровых инженеров провели в Подмосковье

Главной темой обсуждения стали законодательные изменения. Так, с 1 апреля текущего года процедура перевода жилого помещения в нежилое и обратно станет значительно проще.

Семинар прошел в формате видеоконференции. Также в ходе обучения отдельное внимание уделили вопросам электронного взаимодействия.

Как отметила замначальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Александрова, возможность подачи документов в электронном виде кадастровыми инженерами ускоряет процесс учетно-регистрационных действий. Заявитель же освобождается от дополнительных затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.