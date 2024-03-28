Семинар для кадастровых инженеров провели в Подмосковье
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Подмосковный Росреестр организовал семинар для кадастровых инженеров, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений.
Главной темой обсуждения стали законодательные изменения. Так, с 1 апреля текущего года процедура перевода жилого помещения в нежилое и обратно станет значительно проще.
Семинар прошел в формате видеоконференции. Также в ходе обучения отдельное внимание уделили вопросам электронного взаимодействия.
Как отметила замначальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Александрова, возможность подачи документов в электронном виде кадастровыми инженерами ускоряет процесс учетно-регистрационных действий. Заявитель же освобождается от дополнительных затрат.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.