Семья Алдосовых из Подольска улучшит жилищные условия благодаря государственной программе

Семья Алдосовых, в которой семь детей, стала участником подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Ожидается, что благодаря свидетельству о праве на получение социальной выплаты семья сможет купить просторное жилье. При этом в новом доме хватит места всем.

Участниками подпрограммы могут стать многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей. Так они могут по свидетельству получить сто процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

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