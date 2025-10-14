Семья бойца СВО столкнулась с долгом в 70 тысяч за капремонт, которого не было

В Челябинске мать бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине и не вернувшегося домой, неожиданно получила счет с долгом за капитальный ремонт, накопленным за последнее десятилетие. Об этом она сообщила журналистам издания 74.RU.

Аналогичная проблема возникла и у других жильцов дома. Суммы в квитанциях варьируются от 30 до 40 тысяч рублей, но матери участника СВО предъявили долг в размере 70 тысяч рублей.

По информации издания, женщина проживает в трехкомнатной квартире с дочерью и двумя внучками. Обычно ежемесячная плата за капремонт составляла около 900 рублей. Однако в июле семья впервые получила квитанцию с внушительной суммой долга.

Речь идет о взносах с 2015 по 2024 год. В декабре 2024 года дом № 10 по улице Корабельной в Челябинске изменил форму управления фондом капитального ремонта, перейдя от специального счета к региональному оператору. В пресс-службе регоператора объяснили, что долг образовался из-за того, что управляющая компания не предоставила информацию о платежах жильцов за последние десять лет.

Представители регионального оператора капитального ремонта сообщили, что если жильцы не согласны с начислениями, им необходимо будет предоставить доказательства оплаты взносов, начиная с 2015 года.

Юрист пояснил, что при переходе дома со спецсчета в «общий котел» оставшиеся средства передаются региональному оператору, а жильцы продолжают платить по стандартному тарифу. Чтобы избежать подобных ситуаций, жителям рекомендуется регулярно обращаться в управляющую компанию для получения информации о состоянии специального счета и сумме накопленных на нем средств.

Семья участника СВО решила оплачивать счета, несмотря на то, что многие соседи отказались это делать.

«И кто прав? Мы вот сейчас снова платим, гасим-гасим, они этими деньгами долг списывают. Сумма, вроде бы, уменьшается, но сам факт задолженности никуда не девается. Ну а зачем бодаться? Мы, рожденные в СССР, так приучены — надо так надо», — поделилась сестра военнослужащего.

Ранее мать бойца СВО в Краснодарском крае сообщила о расправе над животными.