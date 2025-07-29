Семья или карьера? Россияне рассказали, что делает их счастливыми

Финансовое положение является главным источником счастья для 42% опрошенных. Таковы данные исследования, проведенного экспертами консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и РОМИР, сообщает РИА Новости.

Дополнительным источником радости является профессиональная деятельность. Около 45% респондентов отметили, что получают удовольствие от своей работы.

Ранее сообщалось о том, что российские семьи ждет денежный сюрприз к 1 сентября.