Семья или карьера? Россияне рассказали, что делает их счастливыми
Россияне назвали главные источники счастья
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Большинство россиян (70%) считают главным источником счастья семью. 53% – здоровье.
Финансовое положение является главным источником счастья для 42% опрошенных. Таковы данные исследования, проведенного экспертами консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и РОМИР, сообщает РИА Новости.
Дополнительным источником радости является профессиональная деятельность. Около 45% респондентов отметили, что получают удовольствие от своей работы.
Ранее сообщалось о том, что российские семьи ждет денежный сюрприз к 1 сентября.