Муж и жена из освобожденной Авдеевки рассказали корреспонденту RT Хассану Насру, как их жизнь неоднократно спасал от атак украинской армии обычный домашний пес.

Животные способны почувствовать неладное задолго до его свершения. Они неоднократно это доказывали в самых экстремальных ситуациях. Убедилась в этом и семейная пара из Авдеевки, которая с ужасом вспоминает пережитые зверские обстрелы. По словам местной жительницы, многое становилось ясно по поведению собаки. Во многом благодаря питомцу удавалось избежать самого страшного.

«Мы по собаке определяли, что если собака начинает труситься и нервничать, это уже все, где-то что-то должно лететь», — рассказывает собеседница.

Мужчина в свою очередь добавил, что также удавалось прятаться от ВСУшников, которые славились своими неправомерными действиями. Например, они могли бродить по городу и выискивать здоровых молодых людей. Впрочем, по словам мужчины, забирали в итоге всех, даже больных.

Ранее сообщалось, что армия РФ подбила уже третий танк в зоне СВО.