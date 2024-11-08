В России запустили проект для иностранцев, переехавших в РФ

Новый проект RT «Семья — Россия» расскажет истории всех, кто переехал в РФ и обрел здесь Родину. Ведущей этой важной инициативы стала депутат Госдумы Мария Бутина.

Первыми героями проекта стали Максим и Галина Кибалка, переехавшие из Израиля. По их словам, поддержка России превратила их в изгоев в еврейском государстве, началась травля. Только в 2024-м они улетели в РФ, причем с тремя детьми и почти без вещей.

Мария Бутина помогла семье решиться на переезд, поспособствовала с вопросами по документам, в том числе и гражданству. Сейчас семья живет в Сибири и успешно обустраивается. Назад, по их признанию, не хотят.

Отмечается, что проект ответит на многие вопросы. Например, о том, почему многие иностранцы бегут в Россию, спешат сменить гражданство и не считают сладкой жизнь в США или Европе. Развернуто об этом расскажут сами герои историй, которые будут пополняться.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили направлять доходы релокантов в России участникам СВО .