Семья из Подмосковья победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Семья Журавлевых из подмосковного наукограда Дубна стала одним из победителей во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Денис Журавлев — руководитель молодежного центра «Инициатива», его супруга Валентина — тренер по художественной гимнастике. Примечательно, что всего конкурсе приняли участие почти пятьсот девяносто тысяч человек из почти ста трех тысяч команд со всей страны. Подмосковная семья стала одной из 32, которые вошли в число победителей.

В финале с победителями Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» встретился президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны будем подумать в будущем, как нам трансформировать этот опыт, с тем чтобы это ничего не было утрачено, а, наоборот, использовано для укрепления российских семей. А для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи, тем более в Год семьи в России», — подчеркнул Путин.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности.