Семья «колдунов» развела москвичку на 280 тыс рублей, убедив фотографиями гробов «снять порчу»

В Москве гадалка и ее сожитель застращали обратившуюся к ним за помощью столичную жительницу тем, что на нее якобы наложено заклятье и надо как можно скорее снять порчу. А для этого потребуется «на материалы» круглая сумма, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия по уголовному делу о мошенничестве, 45-летняя москвичка познакомилась с прохиндеями на одном из интернет-сайтов. Те приглашать ее на очный прием не стали и все «обряды» проводили дистанционно.

«Познакомившись с злоумышленница, выдавая себя за темного мага и таролога, присылала женщине якобы свои фотографии, а также фото проведения обрядов, скачанные из Интернета», — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, москвичка оказалась кремким орешком и по-началу «колдунья» со своим подельником три месяца обрабатывала женщину, предлагая снять порчу, которую якобы наложили некие недоброжелатели сначала на нее, а потом на ее сестру. Для этого аферисты стращали свою жерттву скачанными из интернета фото гробов и кладбищ. В итоге, убеждения перевести деньги за магические ритуалы подействовали.

«В результате, потерпевшая, находясь под психологическим давлением, перевела 280 тысяч рублей на карты, заранее подготовленные 30-летним сожителем „колдуньи“, — приводится в сообщении надзорного ведомства.

Там добавили, что злоумышленники уже задержаны. Всем им предъявлены обвинения по статье «Мошенничество в крупном размере» УК РФ.

Ранее мы писали, что скончавшаяся звезда советского кино Светлана Светличная перед смертью перевела«неведомому доктору» миллионы рублей.