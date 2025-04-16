Семья мигрантов, похищавшая кузбассовцев, оказалась связана с националистами

Члены семьи мигрантов, которые похищали людей или пользовались рабским трудом пленных, оказались сторонниками националистического объединения. Об этом со ссылкой на Mash Siberia пишет VSE42.Ru .

Трое мужчин, проходящих по резонансному делу о похищении новокузнечан, были отправлены в СИЗО. По предварительным данным, целая семья уроженцев Азербайджана использовала пленников как рабов, а несколько человек умерли в результате избиений и пыток. Всех похищенных заставляли бесплатно работать на свалке, жестоко наказывая за непослушание.

По версии следствия, рабов мигранты держали при себе около 13 лет. Канал Mash сообщил, что у семейства нашли символику запрещенной организации. Азербайджанцы могли быть сторонниками ультраправой националистической организации «Бозкурт» («Серые волки»), запрещенной в Азербайджане и Казахстане. Также оказалось, что некоторые члены семейства пропагандировали движение в соцсетях.

NGS.Ru со ссылкой на данные следователей отмечает, что у мигрантов могли быть подельники среди других родственников. Выйти на рабовладельцев удалось благодаря побегу одного из пленников, который указал на подвал, где держали страдальцев. Там же нашли паспорта граждан РФ, предположительно, погибших от пыток.

Ранее стало известно, почему обвиняемых в рабовладении мигрантов из Кузбасса не арестовали сразу.