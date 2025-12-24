Семья молодого участника СВО получила в цинке чужое тело

Семья 19-летнего участника СВО Артема Лемешева, который перестал выходить на связь в июне 2024 года, столкнулась с трагедией, усугубленной бюрократической ошибкой, граничащей с жестокостью. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на мать бойца, вместо останков сына ей прислали тело другого человека.

После года мучительных поисков, в сентябре 2025-го, родным сообщили, что в одном из ростовских моргов по результатам ДНК-анализа найдено тело их сына. Однако когда цинковый гроб доставили в Москву, отец погибшего настоял на независимой генетической экспертизе, не поверив первоначальным заверениям. Результат оказался шокирующим: ноль процентов совпадения с ДНК родителей. Семье выдали тело совершенно другого человека.

«Мы так долго искали сына и среди мертвых, и среди живых, что подумали подождать еще две-три недели, пока делается анализ. Чтобы уж точно быть уверенными, что это наш Артем», — отмечает собеседница.

Осторожность оказалась не напрасной. Последовавшее расследование выявило абсурдную и болезненную путаницу: в документах значились два погибших военных с фамилией Лемешев. Семье же, по трагической случайности или халатности, выдали останки другого человека — взрослого мужчины, тогда как их сыну было всего 20 лет на тот момент. Позже им удалось получить документ, подтверждающий, что их генетические образцы действительно совпали с другим телом, все еще хранящимся в Ростове-на-Дону.

Юристы поясняют, что подобные ситуации, к сожалению, не единичны, и у семей есть законное право требовать проведения ДНК-экспертизы при любых сомнениях.

«Если экспертизу не провели или провели без образцов родственников — это повод обратиться в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело», — отметил он.

Однако путь к правде оказывается тернистым и финансово тяжелым: оплачивать независимую экспертизу приходится самим родственникам, а выбор лабораторий для такого анализа строго ограничен.

