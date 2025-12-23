«Вернулся с того света»: признанный погибшим солдат СВО обнаружил жену с новым мужем

В Дагестане боец, который более двух лет числился погибшим в зоне специальной военной операции, неожиданно вернулся домой. Его возвращение обернулось личной драмой: за время отсутствия жена, получив официальное подтверждение его смерти, вступила в новый брак. Об этом сообщает Lenta.ru.

История, больше похожая на сюжет античной трагедии, развернулась в Дагестане. Мужчина, официально признанный не выжившим в ходе боевых действий, спустя долгое время вернулся в родное село. Однако домашний очаг, который он мечтал обрести, был разрушен.

По информации местного телеграм-канала, женщина получила от государства все необходимые документы, подтверждающие гибель супруга. Прожив в статусе вдовы около полутора лет, она решила устроить личную жизнь заново. Ее новый избранник оказался не посторонним человеком, а двоюродным братом пропавшего без вести солдата.

Возвращение бойца, который, по всей видимости, все это время находился отрезанным от связи в тяжелых условиях, стало шоком для всех. Сообщается, что мужчина тяжело переживает просходящее, однако до открытого конфликта дело не дошло. Эта ситуация ставит острые вопросы о качестве работы с персональными данными военнослужащих, списками потерь и своевременным информированием семей в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее боец СВО получил ранение и почти месяц провел под мостом в ожидании помощи.