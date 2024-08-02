Семья МотоТани считает обманщиком участника ДТП в Турции

Семья погибшей в ДТП в Турции Татьяны Озолиной (МотоТаня) рассказали omsk.aif.ru о ходе дела и том, кого считают виновником аварии.

В Омской области простились с блогером МотоТаней. Родственники, друзья-байкеры и поклонники Татьяны до сих пор не могут поверить в ее смерть. Некоторые считают, что настоящего виновника ДТП не накажут.

Такого мнения придерживаются и родственники погибшей. Они уверены, что турок Онур Обут, знакомый МотоТани, соврал следствию. По его версии, столкновение устроил грузовик, а он сам получил травмы. Вот только иностранец не обращался в больницу и почти не пострадал в аварии. Именно его семья считает ответственным за гибель девушки. Сам турок не давал показания, однако надежда на справедливый суд есть: очевидцы ДТП дают показания не в пользу турецкого байкера.

Напомним, МотоТаня погибла 22 июля. Прощание с девушкой состоялось на Троекуровском кладбище в Москве, позже ее кремировали, а прах увезли в родную Омскую область.

Ранее сообщалось, что друг МотоТани заявил, что турки пытаются «отмазать» виновника ДТП