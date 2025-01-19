«Ъ»: Семья отравившегося минералкой «Джермук» подаст иск на 1,5 млрд рублей

Семья бизнесмена из Владивостока Олега Гусова, который пострадал от отравления минеральной водой марки «Джермук», подала иск на сумму 1,5 миллиарда рублей против ЗАО «Джермук Групп» из Армении, а также его представителей и дистрибьюторов. Об этом стало известно из сообщения «Коммерсанта».

Вдова и две дочери бизнесмена намерены взыскать компенсацию за причинённый ущерб с производителя минеральной воды. Иск уже направлен в Советский районный суд Владикавказа.

По мнению представителей потерпевших, причиной попадания уксуса в бутылку с минеральной водой могло стать нарушение технологического процесса.

В феврале 2024 года Гусов купил упаковку минеральной воды марки «Джермук» на рынке. Однако после нескольких глотков воды он почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него отравление уксусной кислотой, которая вызвала сильные ожоги слизистой полости рта и пищевода. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Позже выяснилось, что уксус используется для мытья посуды. Расследование обстоятельств дела Гусова продолжается, но пока вторая сторона не проявляет желания сотрудничать по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что причиной недавнего отравления 32 человек в санатории под Красноярском могла стать кишечная инфекция.