Семья поддержавшей Россию в Одессе Чесаковой оказалась из Иркутской области

Канал RT опубликовал полную версию разговора с мамой Елены Чесаковой, которая не побоялась в открытую поддержать РФ и вышла в центр Одессы с российским флагом. Собеседница раскрыла, откуда семья и как она живет на Украине.

В первую очередь мать активистки Надежда опровергла смерть дочери в СИЗО. По ее словам, девушку продержали в изоляторе два дня, затем отправили под домашний арест на два месяца. Сейчас она находится дома с детьми.

Надежда отметила, что пророссийские настроения среди родных всегда были крепки: семья родом из Перми Иркутской области. Судьба распорядилась так, что все сестры вышли замуж на Украине и остались, но тогда сложно было представить, во что превратится страна.

Все стало ясно после 2014 года: тогда же Чесакова-младшая стала активно проявлять поддержку России, и, конечно, это не понравилось властям. Однако Надежда обратила внимание на интересную деталь: видео с Чесаковой опубликовали в соцсетях.

«Казалось бы, это против Украины. Это как бы даже не должны были выставить, но кто-то выставил. Просто очень много людей в душе поддерживают все, что она говорит, но сказать боятся», — сказала она.

Напомним, что после пророссийской акции с флагом РФ Елену Чесакову обвиняют в «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины». Сама жительница Одессы планировала повесить триколор РФ на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II.

Ранее сообщалось, что мать Чесаковой заявила о запугивании населения Украины.