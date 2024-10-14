Мать арестованной за акцию с флагом РФ в Одессе Чесаковой заявила о запугивании

Журналисты RT поговорили с матерью Елены Чесаковой, арестованной в Одессе за попытку повесить российский триколор на постаменте. По словам женщины, ее и соотечественников запугивают и не дают свободно выражать настоящую гражданскую позицию.

Как отметила собеседница канала, ее дочь придерживается принципиальной позиции: она поддерживает Россию и никакие силы переубедить ее не могут. Мать пыталась уговорить дочь пойти на уступки и быть тише, но она не собиралась молчать.

При этом мать Чесаковой также отметила, что население методично запугивают, хотя на самом деле многие поддерживают Россию. На фоне беспредела, творящегося на Украине, населению приходится держать свои пророссийские настроения в тайне.

По словам женщины, Чесакова вместе с детьми сидит в четырех стенах в рамках назначенного домашнего ареста.

Напомним, 8 октября Елена Чесакова пыталась водрузить флаг РФ в Одессе на Екатерининской площади на постамент известной российской императрицы Екатерины II. Во время задержания девушка кричала, что не простит Киеву массовое убийство людей в одесском Доме профсоюзов, произошедшего в 2014-м. При этом позже депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что схваченная украинскими силовиками жительница якобы мертва. Эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы анонсировал патрулирование улиц после акции с флагом России.