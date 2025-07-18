Семья пострадавшего в Шереметьево мальчика резко обратилась к жене нападавшего

Жена Владимира Витикова, устроившего скандал в аэропорту Шереметьево, где пострадал двухлетний Яздан, собирается приехать в Москву. Олеся Витикова намерена не только навестить мужа, но и встретиться с семьей мальчика, несмотря на их категорическое нежелание общаться. Об этом пишет aif.ru.

Олеся Витикова, по словам знакомых, нахоодится в декрете, но планирует развод. Для этого она поедет в Москву повидать пока еще мужа, а заодно лично встретиться с семьей пострадавшего.

Отец мальчика Мохаммад Шахим категорически против этого визита. Семья не хочет общаться с женщиной и другими близкими нападавшего.

«Нам бы не хотелось, чтобы она заходила. Лучше не стоит. Мы бы хотели, чтобы вся эта история побыстрее забылась. Просто забудьте нас», — отметил он.

Напомним, что инцидент произошел 2 июня: мужчина, находившийся в состоянии опьянения, швырнул ребенка на пол аэропорта Шереметьево. Мальчик получил перелом позвоночника и черепа, его срочно госпитализировали и ввели в искусственную кому. Родители провели 19 дней в больнице, неотлучно дежуря у палаты. Сейчас Яздан выписан, но последствия травм еще дают о себе знать.

Ранее сообщалось, что врачи назвали уникальным случай с пострадавшим в Шереметьево мальчиком.