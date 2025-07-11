Двухлетний Мохаммад, пострадавший в Шереметьево, пошел на поправку, благодаря «чуду» от врачей

Двухлетнего Мохаммада, пострадавшего от действий агрессивного мужчины в аэропорту Шереметьево, выписали из больницы. Мальчик уже ест, пьет и начинает говорить, а врачи отмечают значительный прогресс в его восстановлении. Об этом пишет портал REGIONS.

Мохаммад, которого в конце мая случайный мужчина швырнул на пол в аэропорту Шереметьево, провел в Детском центре им. Рошаля 19 дней. Сейчас его состояние значительно улучшилось: ребенок самостоятельно передвигается, играет с игрушками и постепенно восстанавливает речь.

Медики провели терапию для восстановления нейронных связей, а логопеды помогли мальчику снова научиться глотать. Хотя точные сроки полной реабилитации пока неизвестны, родители довольны результатами. Сейчас Мохаммаду важно активно двигаться, общаться с другими детьми и продолжать занятия с логопедом.

Врачи признают, что самые тяжелые прогнозы, к счастью, не оправдались. Эмоциональные реакции малыша восстановились, и он снова проявляет интерес к окружающему миру.

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