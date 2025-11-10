«Семья прежде всего»: экс-чиновник из Иванова перевел шурину контракты на 800 млн руб.

Суд в Иванове взыскал в доход государства более 800 млн руб. с экс-замглавы регионального правительства Сергея Зобнина. Чиновник обвиняется в создании коррупционной схемы, в которой многомиллионные госконтракты получала компания его родственника. Об этом сообщает ТАСС.

Ленинский районный суд Иванова по требованию прокуратуры обратил в государственную казну свыше 800 млн руб., изъятые у экс-заместителя главы регионального правительства Сергея Зобнина и его окружения. Установлено, что чиновник, курировавший дорожное хозяйство и нацпроекты, обеспечивал победу в тендерах строительной компании, фактическим владельцем которой являлся его шурин, Дмитрий Федулов.

За три года, с 2022 по 2024, при покровительстве Зобнина фирма его родственника заключила с государством 21 контракт. Общая сумма сделок превысила 800 млн руб. Прокуратура подчеркивает, что в это же время в области не хватало средств на завершение жизненно важных объектов. Национальные проекты, находившиеся в ведении чиновника, поглотили более 10 млрд руб., однако дороги продолжали разрушаться, а строительство четырех новых поликлиник и очистных сооружений заморожено из-за нехватки миллиардов рублей.

Прокурор Андрей Жугин отметил, что изначальные благие намерения Зобнина были перечеркнуты желанием обогатить собственную семью. Уголовное дело в отношении экс-чиновника и его сообщников уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

