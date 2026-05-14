Семья с пятью детьми отстояла дом спустя год скитаний

В кузбасском селе Тараданово поставлена точка в жилищной эпопее, длившейся почти год. Семья с пятью детьми, оставшаяся без крыши над головой после пожара в мае 2025 года, наконец получила дом. Как пишет VSE42.Ru , помогло вмешательство заместителя Генпрокурора Сергея Зайцева — до этого местные власти предпочитали проблему не замечать, несмотря на внеочередное право погорельцев на жилье.

Майское утро 2025 года перевернуло жизнь многодетной семьи из Тараданово. Дом, где росли пятеро детей, сгорел дотла. Муниципальная комиссия приехала, посмотрела и вынесла вердикт: жить здесь нельзя. В июне семью официально признали нуждающейся в жилье. Причем вне очереди — такая льгота положена погорельцам с детьми.

Дальше, по законам бюрократического жанра, должно было начаться движение. Но его не случилось. Месяцы сменяли друг друга, а чиновники из администрации Крапивинского округа хранили молчание. Семья с пятью детьми фактически скиталась, не имея своего угла.

Февраль 2026 года стал поворотным. Мать семейства добралась до личного приема заместителя Генерального прокурора Сергея Зайцева. Женщина рассказала о пожаре, о поставленном, но забытом учете и о том, что год прошел, а воз и ныне там.

Прокурорская проверка не заставила себя ждать. Результаты оказались неутешительными для местной власти. Нарушения Жилищного кодекса налицо. Бездействие администрации — тоже. Главе Крапивинского округа внесли представление. Оно сработало как спусковой крючок.

Представление удовлетворили. Виновное должностное лицо, чье имя в сообщении не раскрывается, понесло наказание — привлечено к дисциплинарной ответственности. Семья наконец получила дом на 183,5 квадратных метра в том же селе. Есть свет, проведена вода, работает отопление. К дому прилагается участок для подсобного хозяйства — для многодетных это не роскошь, а способ выживания.

