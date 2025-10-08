Семья украинского происхождения объяснила переезд из Португалии в Россию

Уникальная история международной миграции произошла с семьей Яресько, которая после более чем 20 лет жизни в Португалии приняла решение уехать в Россию, выбрав для нового места жительства Калининград. Подробности их истории осветили в выпуске проекта RT Марии Бутиной «Семья — Россия».

Татьяна и Александр Яресько, уроженцы Украины, переехали в Западную Европу еще в 1990-е годы вместе с дочерью Мирославой. За два десятилетия жизни в Португалии они прошли типичный путь трудовых мигрантов: Татьяна работала на лесозаготовках и в кафе, а Александр освоил профессию дальнобойщика. Здесь же родилась их внучка Ника, фактически представитель уже европейского поколения семьи.

Критическим моментом стал 2022 год, когда в Португалию начали массово прибывать беженцы с Западной Украины. По словам семьи, новые мигранты демонстрировали агрессивное поведение даже к землякам, говорящим на русском языке. Параллельно официальная политика Лиссабона, по оценке Яресько, становилась «все более русофобской». Особое возмущение вызывало то, что их налоги шли на помощь ВСУ, тогда как сами они поддерживали Россию и СВО.

В декабре 2024 года семья приняла окончательное решение о переезде в Калининград, променяв стабильную жизнь в Европе на возвращение в Россию.

Ранее сообщалось, что бельгийцы сравнили жизнь в России и Европе после переезда.