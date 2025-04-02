Семья Уткина столкнулась с трудностями при разделе многомиллионного наследства

Стало известно, что при разделе имущества умершего спортивного комментатора Василия Уткина возникли трудности. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

Судя по всему, Уткин не оставил никакого завещания. В итоге в картотеке судов появилось дело о разделе имущества между кровными родственниками. Все движимое и недвижимое имущество должно быть разделено между матерью умершего и его сестрой. Им отходит дом в Подмосковье стоимостью в €1 млн, три автомобиля и квартира в Хамовниках.

«Как рассказал нам нотариус из конторы, инициаторы открытия — родители Уткина. Мама Василия в разговоре рассказала, что ни о каком деле ей не известно», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что юмористка Елена Степаненко отсудила у родственников умершей подруги две элитных квартиры в Сочи. Недвижимость отошла ей по завещанию, но мать и сестра скончавшейся попытались оспорить документ.