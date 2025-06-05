Семьям дошкольников начнут выдавать карты для покупки книг

С 2026 года российские семьи с детьми смогут получать специальные книжные карты номиналом три тысячи рублей. Инициативу президента Владимира Путина уже называют важным шагом в поддержке детского чтения, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Кремль.

Новая инициатива распространится на семьи с детьми от трех до шести лет. Трех тысяч рублей, по предварительной оценке, может хватить на покупку десяти качественных книг.

Программа особенно актуальна для многодетных семей, где расходы на детскую литературу составляют значительную часть бюджета. Издательствам рекомендовано подготовить специальные предложения в доступном ценовом диапазоне.

«Издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты, должны отбираться признанными экспертами, известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания», — процитировала президента пресс-служба Кремля.

Ожидается, что нововведение повысит интерес к чтению с ранних лет и поддержит отечественных авторов детской литературы. Подробные условия программы и список рекомендованных книг будут сформированы до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что семья с 11 детьми получила автобус Sollers от Путина.