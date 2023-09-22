Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут помогать в поликлиниках Московской области

В Московской области началась работа кабинетов медико-социальной помощи детям, сообщили в областном Минздраве. Они направлены на повышение уровня здоровья детского населения региона, адаптацию детей с физической и психической патологией, а также помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Психологическую, социальную и медицинскую помощь будут оказывать не только детям, но и их родителям. Также будет налажена работа с Комиссией по делам несовершеннолетних.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Зинатулина добавила, что специалисты будут выявлять и корректировать «рисковые» формы поведения среди детей, вести пропаганду здорового образа жизни, поддерживать детей с ОВЗ, защищать детское население от жестокого обращения и насилия и не только.

«Сейчас в регионе работает 16 таких кабинетов, в дальнейшем планируется открытие еще 42», — сказала Зинатулина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.