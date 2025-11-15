Семьям погибших в ДТП под Кунгуром выплатят компенсации

Из резервного фонда Пермского края семьям погибших в ДТП под Кунгуром будет оказана единовременная материальная помощь в размере ₽1 млн. Также финансовую поддержку получат пострадавшие. С родственниками погибших и пострадавшими работают психологи, сообщает КП .

Авария произошла вечером 14 ноября на 64 километре трассы Пермь‑Екатеринбург. Микроавтобус «Соболь» столкнулся с грузовиком. В результате погибли семь человек, включая ребенка, двенадцать получили травмы различной степени тяжести. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, семь — в состоянии средней тяжести.

После происшествия следователи возбудили два уголовных дела. По предварительной информации, водитель микроавтобуса уходил от столкновения с впереди идущей машиной, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Ранее сообщалось, что самолет с 90 пассажирами совершил аварийную посадку в Хабаровске 15 ноября.