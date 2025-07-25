Семьям погибших в крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей

Семьи погибших в авиакатастрофе с Ан-24 получат материальную поддержку в размере 5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина.

Отмечается, что выплаты будут складываться из нескольких источников — 2 млн 25 тыс. руб. компенсирует страховая компания, 2 млн руб. выплатит перевозчик, а 1 млн руб. выделят региональные власти в качестве дополнительной помощи.

Профильным ведомствам поручено оперативно отработать заявления родственников, чтобы ускорить процесс выплат. Кроме того, за каждой семьей закрепят представителя региональной администрации, который поможет собрать необходимые документы и организовать похороны.

Власти также рассматривают возможность дополнительных выплат для отдельных категорий пострадавших. В частности, поддержку могут получить близкие пассажиров, находившихся в служебной командировке, а также несовершеннолетние дети погибших. Эти вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Авиакатастрофа, в результате которой погибли 48 человек, включая 6 членов экипажа и 42 пассажира, произошла 24 июля в Амурской области. На данный момент проводится расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что «черные ящики» с Ан-24 доставили в Москву для изучения.