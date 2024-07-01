Семью из Подмосковья могут поддержать жители региона на Всероссийском конкурсе «Семья года»
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития МО]
Семья Вороновых из Подмосковья принимает участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», который проводится ежегодно по нескольким номинациям. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«В этом году семья Вороновых Михаила Ивановича и Антонины Павловны из Орехово-Зуево принимает участие в федеральном этапе конкурса в номинации „Золотая семья“, а также в специальной номинации „Народная симпатия“, где победителя выберут по итогам онлайн-голосования. Семья Вороновых — одна из самых возрастных в Подмосковье, они вместе уже 63 года и всю свою жизнь они посвятили семье, детям и любимой работе», — рассказали в ведомстве.
Известно, что Михаил Иванович трудился на «Ликинском автобусном заводе», а Антонина Павловна на прядильно-ткацкой фабрике. Все трудности жизни супруги всегда преодолевали с уважением к друг другу и неиссякаемым оптимизмом, а взаимную любовь пронесли через года. Жители региона могут поддержать своих земляков в онлайн-голосовании по ссылке.
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