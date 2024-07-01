Семью из Подмосковья могут поддержать жители региона на Всероссийском конкурсе «Семья года»

«В этом году семья Вороновых Михаила Ивановича и Антонины Павловны из Орехово-Зуево принимает участие в федеральном этапе конкурса в номинации „Золотая семья“, а также в специальной номинации „Народная симпатия“, где победителя выберут по итогам онлайн-голосования. Семья Вороновых — одна из самых возрастных в Подмосковье, они вместе уже 63 года и всю свою жизнь они посвятили семье, детям и любимой работе», — рассказали в ведомстве.