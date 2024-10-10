Съемки криминального триллера с Юлией Снигирь стартовали в Подмосковье
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В Подмосковье начались съемки нового камерного триллера «Кто-то должен умереть», в нем сыграют актеры Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков. Об этом сообщает Regions.
По его данным, в центре картины окажутся две супружеские пары.
«Главная героиня, Юля (роль играет Юлия Снигирь), начинает игру со своим неверным мужем (Павел Деревянко) и его любовницей (Аглая Тарасова). В ходе интриги им нужно доказать свою любовь друг к другу», — говорится в сообщении.
Премьера кинокартины запланирована на 2025 год.
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