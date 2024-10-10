Съемки криминального триллера с Юлией Снигирь стартовали в Подмосковье

«Главная героиня, Юля (роль играет Юлия Снигирь), начинает игру со своим неверным мужем (Павел Деревянко) и его любовницей (Аглая Тарасова). В ходе интриги им нужно доказать свою любовь друг к другу», — говорится в сообщении.