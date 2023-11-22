Съемки шоу с Егором Кридом прошли в заброшенной психиатрической больнице в Ногинске

Съемки нового шоу телеканала СТС «Прятки», ведущим которого является певец Егор Крид, прошли в заброшенной психиатрической больнице в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести» со ссылкой на StarHit.

В «жуткой» локации шести участникам приходится оставаться незамеченными в течение 30 минут, чтобы стать победителем и получить денежный приз. В одном из выпусков проекта певцу пришлось искать участников в старом грязном подвале, на потолке которого были засохшие и живые пауки.

«Представьте, вы в стенах, в которых много лет происходили разные странные вещи. Ты смотришь на все эти оставленные вещи, на фотографии людей, которые там лечились и, возможно, умерли, чувствуешь запах этого места. На протяжении всей съемки человек один, в полной темноте, просто с камерой. Не каждый мужчина выдержит», — рассказал Крид.

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