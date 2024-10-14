Съемки «Василия Теркина» продолжились после обрушения декораций

Неприятный инцидент не остановил съемочный процесс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал режиссер картины Карен Геворкян.

Во время съемки последней сцены фильма «Василий Теркин» участок деревянной платформы, где находилось около 20 человек, рухнул. Хотя за день до происшествия он успешно выдерживал до 300 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, в результате чего пострадали 23 человека. Одну женщину госпитализировали с переломами обеих костей голени. По словам режиссера картины, обрушение было некритичным, поэтому съемки решено продолжить. Сам Карен Геворкян не пострадал.

Ранее СК начал расследование после ЧП на съемках фильма в Ленинградской области. Съемочная группа продолжает свою работу, несмотря на произошедшее.