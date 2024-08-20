Семнадцать человек погибли в Курской области из-за атак ВСУ
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Из-за атак украинских боевиков в Курской области погибли 17 человек, сообщил ТАСС.
В медслужбах заявили, что на данный момент из-за атак ВСУ в Курской области погибли 17 человек. Кроме того, пострадали 145 человек, 75 из которых, включая четверых детей, находятся в больницах.
Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа в 5:30 утра. За это время украинская сторона потеряла более 3,8 тыс. военных, а также более 50 танков.
Ранее Джабаров заявил, что все украинские военные в Курской области будут уничтожены.