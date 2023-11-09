Семнадцать инвестиционных школ откроют в Подмосковье в следующем году

В следующем году в восьми округах Подмосковья планируется открыть семнадцать инвестиционных школ, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Так, например, в Мытищах за счет внебюджетных источников финансирования планируют достроить школу более чем на 1,6 тысячи учеников. В здании площадью двадцать две тысячи квадратных метров разместят шестьдесят шесть учебных классов.

Также в следующем году в Московской области откроют три школы на 1,5 тысячи мест каждая. Две из них будут работать на территории Люберец и одна — в Ленинском округе. Еще одна СОШ более чем на 1,1 тысячи учеников появится в Одинцово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что школы во всех округах Подмосковья показывают высокие результаты по итогам года.