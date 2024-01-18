Семнадцать передвижных фельдшерско-акушерских пунктов закупят в Подмосковье в этом году

В Московской области в этом году планируется закупить новые передвижные комплексы, оснащенные флюорографами и маммографами. Оборудование будет закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что за последние три года приобрели более двадцати мобильных ФАПов на сумму более четырехсот семидесяти миллионов рублей, а в этом году планируется закупить еще семнадцать машин. На эти цели заложено четыреста шестьдесят миллионов рублей.

Примечательно, что из планируемых к закупке в этом году мобильных комплексов 5 оснащены маммографами, 4 — флюорографами, 7 — и тем, и другим, а также 1 рентгеномаммографический комплекс.

Они поступят в 15 медицинских организаций Подмосковья — Сергиево-Посадскую, Рузскую, Ногинскую, Дмитровскую, Люберецкую, Истринскую и другие больницы. Медтехника планируется к поставке до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал старт строительства областной больницы в Балашихе в этом году.