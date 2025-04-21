Сенатор Епифанова назвала способы оплаты рабочих часов в майские праздники

По словам сенатора верхней палаты парламента Ольги Епифановой, сотрудник, который будет трудиться в майские праздники, должен получить оплату в двойном размере, согласно ст. 153 ТК РФ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что указанная норма касается также тех работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам.

По мнению сенатора, если сотрудник отработал больше положенной нормы в месяц, то ему должны заплатить не меньше двойной ставки сверх оклада. Кроме того, если смена частично попала на выходной или праздник, по повышенному тарифу оплачиваются только часы, выпавшие именно на этот день.

Она добавила, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором.

Ранее россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября.