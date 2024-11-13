Сенатор Косихина: сотрудника на больничном не имеют права вызывать на работу

Работодатель не имеет права запрещать сотрудникам брать больничный или требовать от них выполнения работы в период временной нетрудоспособности, за это предусмотрено административное наказание, сообщила сенатор Наталия Косихина в интервью РИА Новости.

Она упомянула, что встречала случаи, когда работодатель запрещает брать больничный или вынуждает сотрудников работать удаленно во время болезни.

Такие действия являются незаконными, и работодатель не имеет права вызывать на работу или заставлять выполнять обязанности работника, если его временная нетрудоспособность подтверждена медицинским заключением.

Сенатор акцентировала внимание на том, что вызов на работу во время больничного считается нарушением трудового законодательства и за это может последовать административное наказание.

Тем не менее, если работник хочет помочь и согласует свои действия с руководством, он может выйти на работу раньше или выполнять задачи удаленно. В таком случае работодатель имеет возможность поощрить своего подчиненного по итогам месяца.

Ранее член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб заявляла, что стихийное бедствие, ЧС, болезнь являются причинами для прогула.