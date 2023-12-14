Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и строительству объяснила, почему Киев до сих пор не смог договориться с Москвой.

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о спецоперации. Президент подчеркнул, что ее завершат, как только РФ достигнет своих целей: тогда и наступит мир.

Парламентарий Ольга Ковитиди прокомментировала слова президента, и объяснила, почему достигнуть мира так непросто. По ее словам, Украина сама выбрала себе сложный, губительный и опасный путь, передает RT.

«Россия предприняла все для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, однако режим Зеленского откровенно саботирует любые разумные, мирные инициативы», — напомнила политик.

Ковитиди подчеркнула, что именно урегулирования ситуации в Европе и добивается Россия через спецоперацию. Только так мир там будет долгосрочным.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал исправить ошибку Минобороны РФ. Он выделил три ключевых пункта.