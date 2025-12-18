Сенатор Перминова: увеличить пенсию более чем в два раза можно, отсрочив выход на нее

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова сообщила в беседе с РИА Новости, что российские граждане старшего возраста могут значительно повысить размер своей пенсии, если отложат выход на нее на десять лет.

Сенатор подчеркнула, что максимальный период отсрочки выхода на пенсию составляет десять лет. Парламентарий также уточнила, что работающие пенсионеры могут временно отказаться от страховой пенсии на срок не менее одного года.

«В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдет индексация ИПК в 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы», — сказала Перминова.

Перминова подчеркнула, что россияне самостоятельно определяют момент выхода на пенсию. Также она отметила, что процедура отсрочки выхода на пенсию не является обязательной.

«Для приостановления или перерасчета пенсии необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России, МФЦ или воспользоваться удобным личным кабинетом гражданина на сайте ПФР», — напомнила сенатор.

Ранее экономист Никитин предложил снизить пенсионный возраст матерям дошкольников.