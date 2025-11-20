Сенатор предложил продавать многодетным семьям квартиры по себестоимости

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов выступил с инициативой, направленной на кардинальное повышение доступности жилья для многодетных семей. По его мнению, таким гражданам необходимо предоставить возможность покупать квартиры напрямую у застройщиков по себестоимости, передает News.ru .

Как заявил сенатор, подобная мера, реализуемая в связке с предоставлением беспроцентной рассрочки, позволит устранить все рыночные наценки и посреднические надбавки, которые значительно удорожают конечную стоимость жилья. Гибатдинов уточнил, что этот шаг станет эффективным инструментом в усилении демографической политики страны.

При этом парламентарий подчеркнул, что для воплощения инициативы в жизнь потребуется активное участие государства. Властям придется компенсировать застройщикам часть их расходов через механизм субсидирования.

По мнению Гибатдинова, такая поддержка строительной отрасли не только поможет семьям обрести собственное жилье, но и позволит сохранить высокие темпы ввода новой недвижимости на рынок.

