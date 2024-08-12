Сенатор Пушков: Олимпиада в Париже сохранила скандальный стиль до самого закрытия

Стилистика Олимпийских игр 2024 года с самого начала была скандальной. Такой она осталась до момента закрытия Олимпиады. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что авторы торжественной церемонии закрытия игр в Париже обещали показать сошествие с небес некоего «Сына зари». То, что в действительности спустилось на стадион, удивило всех.

«То ли насекомое, то ли дьявол, скорее последнее, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия была бережно сохранена», - указал он.

Пушков подчеркнул, что скандал открытия игр получил продолжение и развитие. Скорее всего, организаторам мероприятия не дал покоя образ Люцифера.

Ранее сообщалось, что французского президента Макрона дружно освистали зрители во время проведения церемонии закрытия игр. Когда он вышел для произнесения публичной речи, с разных сторон стадиона послышался свист.