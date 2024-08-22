Договор России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений могут пролонгировать, но не скоро, заявил в четверг, 22 августа, американский сенатор Бен Кардин в беседе с РИА Новости.

Кардин абсолютно уверен в том, что странам необходимо это соглашение. Он хочет, чтобы во всем мире стало значительно меньше оружия, особенно ядерного.

Российский президент Владимир Путин в феврале 2023 года заявил, что его государство приостанавливает соблюдение условий российско-американского соглашения, но не выходит из договора полностью. Также Путин подчеркнул, что обсуждение дальнейшего сотрудничества возможно только, когда станут известны боевые арсеналы Франции, Великобритании и НАТО.

Ранее сообщалось о том, что российские депутаты выступили с инициативой ограничить продажу оружия для тех, кто недавно получил гражданство страны.