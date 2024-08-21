В России хотят запретить покупку оружия для новых граждан

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную Думу новый законопроект. Он касается покупки оружия лицами, недавно ставшими гражданами России.

Документ о введении временных ограничений на приобретение оружия для новых граждан Российской Федерации размещен в базе данных Госдумы. Согласно ему, изменения могут внести в федеральный закон «Об оружии». В данный момент законопроект находится на рассмотрении.

Так, иностранцы, недавно получившие российское гражданство, не смогут сразу же оформить разрешение на приобретение оружия. Это связано с тем, что мигранты часто не встают на воинский учет после получения гражданства. Сейчас они вправе оформлять соответствующее разрешение без временных ограничений.

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