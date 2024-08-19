Сенатор Цеков: Польша и страны НАТО побоятся сбивать ракеты РФ над Украиной

Как бы Польша и страны Североатлантического альянса не грозились намерением сбивать российские ракеты над Украиной, вероятность развития такого сценария близка к нулю. Об этом RT заявил член Совфеда РФ Сергей Цеков.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский текущим летом подтвердил, что страна может активировать противоракетную оборону на территории Украины при активных действиях России. Однако, по словам сенатора Цекова, это могут быть лишь слова. Он считает, что Польша и другие страны прекрасно понимают последствия прямого вмешательства в конфликт.

Кроме того, решения по поводу Украины будут принимать другие политики, а не Сикорский. Понимающие люди из эшелонов власти знают, как бы на самом деле подставились, сбив российские ракеты.

«Поэтому я думаю, что все-таки в целом не только Польша, но и другие страны НАТО такое решение не примут. Надеюсь, что благоразумие восторжествует», — сказал сенатор.

Отметим, что Москва уже отвечала Варшаве на слова о перехвате ракет. Там пообещали ответить на действия адекватно и конкретно, но так, что повторять «авантюрный порыв» не захочется.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ отреагировали на намерение ФРГ изымать российскую недвижимость на своей территории.