Сенатора Совета Федерации Константина Долгова поколотили в Москве

Как передает Baza, инцидент с избиением политика произошел в понедельник, 12 июня, в столичных Лужниках.

Отмечается, что зампред комитета Совета Федерации России по экономической политике со своим сыном что-то не поделили с 43-летним предпринимателем из Архангельска Денисом И. В итоге мужчина знатно накидал по лицу как самому Долгову, так и его отпрыску. Правда, данная версия прозвучала из уст самого политика.

А вот бизнесмен обрисовал полицейским картину с точностью, да наоборот: якобы именно его и избили два упомянутых супостата. Причем, совершенно беспричинно.

Кто же кого избил, в итоге, а также из-за чего разгорелся весь сыр-бор в столичных Лужниках теперь выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга госпитализирован после избиения и стрельбы на озере Нырково.