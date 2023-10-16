Сенаторы хотят ужесточить наказание за похищение детей при военном конфликте

Сенаторы Совета Федерации предложили ужесточить наказание за похищение детей во время вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС .

Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова выступила с таким предложением во время работы комиссии по расследованию преступлений против детей со стороны киевского режима. Она пояснила, что в российском УК есть перечень обстоятельств, отягчающих наказания за преступления, включая военные действия. При этом Рукавишникова отметила, что это обстоятельство не является отягчающим при похищении детей.

Зампред комитета подчеркнула, что сенаторы предлагают внести уточнение, которое ужесточит ответственность за похищение детей во время мобилизации и боевых действий. Она подчеркнула, что считает необходимость сделать наказание суровее.