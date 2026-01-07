Сенсация из Бразилии: в крови 116-летней монахини нашли ключ к бессмертию

В исследовании приняли участие более тысячи бразильцев в возрасте от шестидесяти лет. Среди них были 160 человек, чей возраст превысил сто лет, включая двадцать сверхдолгожителей. В их числе — 116-летняя сестра Ина и двое мужчин 112 и 113 лет. Ученые секвенировали геномы участников и выявили около двух миллионов генетических вариаций, которые ранее не были зафиксированы в международных базах данных. Особый интерес представляют уникальные аллели HLA, связанные с работой иммунной системы.

Анализ образцов показал, что клетки иммунной системы долгожителей обладают повышенной протеасомной активностью и эффективной аутофагией, что позволяет организму лучше избавляться от дефектных белков. Также у них обнаружено увеличенное количество цитотоксических CD4+ Т-клеток с фенотипом, характерным для другого типа лимфоцитов — CD8+.

Наблюдения показали, что многие бразильские долгожители не придерживаются строгих диет, но при этом демонстрируют высокую устойчивость к инфекционным заболеваниям, включая COVID-19. У них зафиксирован повышенный уровень иммуноглобулина G и нейтрализующих антител. Авторы исследования отмечают, что трое из десяти самых пожилых мужчин планеты — бразильцы, что является статистически значимым фактом.

Ученые считают, что генетическое разнообразие населения Бразилии, сформированное историческими миграционными процессами, представляет особую ценность для поиска биологических механизмов, способствующих экстремальному долголетию.

